Thomas Kiel folgt auf Peter Nadolny bei DBV Würzburg

Thomas Kiel ist seit Kurzem Außendienstmitarbeiter bei der DBV Würzburg GmbH. Er bringt 18 Jahre Erfahrung im Außendienst im Kfz-Bereich bei Würth und zusätzlich fünf Jahre Erfahrung in der Reifenbranche (Reifen Günther) als Expertise mit. Der Vertriebsprofi übernimmt die Betreuung für den Norden Deutschlands und tritt die Nachfolge von Peter Nadolny an, der in den Ruhestand geht. „Mit Herrn Kiel haben wir einen würdigen Nachfolger gefunden, der mit frischen Ideen und viel Fachkompetenz unsere Kunden weiter betreuen wird“, erklärt die Geschäftsführung der DBV Würzburg GmbH.