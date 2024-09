Maxion Wheels zeigt erstes Lkw-Alurad und Stahlradprototypen unter 30 Kilogramm

Dass Maxion Wheels großflächig in das Geschäft mit Lkw-Aluminiumrädern einsteigen möchte, ist seit der IAA Transportation 2022 bekannt. Auf der dieser Tage in Hannover wieder stattfindenden Messe präsentiert der zum brasilianischen Rädergiganten Iochpe-Maxion gehörende Hersteller nun sein erstes entsprechendes und „vielfach erwartetes“ Schmiederad in Leichtbauweise, wie es dazu am Messestand hieß. Gleichzeitig erklärte Maxion Wheels aber auch, dass sich die Einweihung der in der Türkei im Bau befindlichen Joint-Venture-Räderfabrik gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan verzögert.

