Fast jeder fünfte weltweit verkaufte Audi mit Bridgestone-Reifen ausgestattet

Dass sein „Potenza Sportᴬ“ – der erste gemäß International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Plus mit einem Anteil von 55 Prozent recycelter und erneuerbarer Materialien in Serie gefertigte Reifen des Herstellers – bei Audi als Erstausrüstung von dessen E-Tron-GT-Reihe verbaut wird, hatte Bridgestone zwar schon bei der Vorstellung des neuen Profils durchblicken lassen. Nun werden aber noch ein paar weitere Details dazu nachgereicht. So etwa, dass der in Europa entwickelte „Potenza Sportᴬ“ dafür in den Größen 265/35 R21 101Y XL für die Vorder- und in 305/30 R21 104Y XL für die Hinterachse verfügbar ist. „Mit bis zu 925 PS ist der Audi RS E-Tron GT ein unglaublich schnelles Auto, das vollständig auf Fahrdynamik ausgelegt ist“, erklärt Robin Stettner, Reifenentwicklungsingenieur bei der Audi AG. „Diese Leistung zu erbringen und dabei unseren hohen Standards in Bezug auf Sicherheit und Nachhaltigkeit zu entsprechen, macht den Bridgestone ‚Potenza Sportᴬ‘ zur perfekten Wahl“, ergänzt er. Aber nicht nur bei diesem besonders sportlichen, vollelektrischen Wagen, dessen Reichweite mit rund 500 Kilometern angegeben wird, arbeiten die beiden Unternehmen zusammen: Laut Bridgestone soll fast jedes fünfte weltweit verkaufte Fahrzeug des Automobilherstellers mit seinen Reifen ausgestattet sein.