Pneuhage-Gruppe und Westlake-Hersteller feiern Zehnjähriges auf IAA Transportation

Vor zehn Jahren startete die Pneuhage-Unternehmensgruppe den Vertrieb von Lkw- und Busreifen der Marke Westlake. Gemeinsam mit dem aus China stammenden Hersteller Zhongce Rubber und weiteren Gästen wollen die Karlsruher dieses Jubiläum nun auf der kommenden IAA Transportation in Hannover feiern. Gemeinsam stellen die Partner vom 17. bis zum 22. September (Pressetag: 16. September) in Halle 12, Stand B66 aus und wollen dabei vor allem die neuen Reifen der zweiten Produktgeneration mit ihrer verbesserten Kraftstoffeffizienz in den Fokus der Messepräsenz rücken. Bei den Feierlichkeiten mit dabei: der ehemalige FC-Arsenal-London-Fußballer Robert Pires. Aus diesem Anlass gebe es vor Ort am Messestand Tickets für ein Arsenal-Spiel inklusive der Reise nach London zu gewinnen. Robin Brucke, Leiter Produktgruppenmanagement der Pneuhage-Gruppe, bewertet die Partnerschaft mit Zhongce Rubber als großen Erfolg: „Seit 2014 sind wir stark gewachsen als Handelsunternehmen. Entsprechend gibt es viele Angebote für uns. Doch wir prüfen sehr genau, mit wem wir zusammenarbeiten. Das erwarten auch unsere Kunden von uns. Mit Westlake hat Pneuhage bewusst in die Entwicklung und Vermarktung einer sich ebenfalls stark weiterentwickelnden Marke investiert. Und das Vertrauen hat sich für beide Seiten ausgezahlt.“