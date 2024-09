Personalrochade im Conti-Reifenersatzgeschäft Deutschland

Schon seit dem 1. August leitet Thorben Pilzecker (43) den regionalen Vertrieb von Continental Reifen in Deutschland. Damit hat er die Nachfolge von Hans Jörg Hirtz (56) angetreten, der nach 14 Jahren in dieser Position in das nationale Key-Account-Management Ersatzgeschäft des Reifenherstellers wechselt. Pilzecker steht seit 2006 in Conti-Diensten und war bisher in verschiedenen Funktionen und Bereichen für den Konzern tätig: Er kommt vom Unternehmensbereich Automotive, wo ihm das zuletzt das Key-Account-Management Off-Highway oblag, während der gelernte Wirtschaftsingenieur davor unter anderem für das Key-Account- und Business-Management bei ContiTech zuständig war. Hirtz leitete seit 2010 den regionalen Vertrieb des Reifenherstellers hierzulande, nachdem er seine Laufbahn 1998 dort im Bereich Nutzfahrzeugreifen begonnen sowie diverse Stationen im nationalen Vertrieb und Marketing für Pkw- sowie Lkw-Reifen durchlaufen hatte. „Mit Thorben Pilzecker haben wir die ideale Nachbesetzung für Hans Jörg Hirtz gefunden. Er verfügt über wertvolle Erfahrung und Know-how im Vertrieb, um auf die weiterhin hohen Anforderungen und Wünsche unserer Kunden einzugehen“, sagt Mirco Brodthage, Leiter Reifenersatzgeschäft Deutschland bei Continental.