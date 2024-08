Continental dominiert Auto-Straßenverkehr-Leserwahl – ATU überzeugt ebenfalls

Die Zeitschrift Auto Straßenverkehr hat ihre Leser wieder die „Familienautos des Jahres“ wählen lassen, ließ sie darüber hinaus aber erneut auch „über typische Marken und Dienstleistungen rund ums Auto“ abstimmen, „die Sie überzeugen“, so die Frage der Redaktion. Wie die Zeitschrift in ihrer Ausgabe 20/2024 berichtet, geriet die Abstimmung in Sachen Reifen zu einer deutlichen Dominanzvorstellung von Continental. Der deutsche Hersteller erlangte in allen drei zur Abstimmung gestellten Kategorien die meisten Stimmen und wurde insofern bei Sommerreifen (59,5 Prozent), bei Winterreifen (54,8 Prozent) sowie auch bei Allwetterreifen (immerhin noch 30,3 Prozent) zur „Best Brand“ gekürt. Für Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft, ist die Wahl Auszeichnung und Ansporn zugleich. „Dass uns die Leser erneut mit so großer Zustimmung wählen, zeigt, wie wichtig ihnen qualitativ hochwertige Premiumreifen sind. Natürlich heißt das für uns auch, unsere Produkte in ihrer Leistungsfähigkeit und in ihren Nachhaltigkeitsaspekten konsequent weiterzuentwickeln.“ Informationen zu den etwaigen Zweit- und Drittplatzierten nennt die Zeitschrift indes nicht. In der Kategorie Werkstattketten konnte sich unterdessen ATU durchsetzen mit 38,7 Prozent der Auto-Straßenverkehr-Leserstimmen.