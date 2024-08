Toyo Tires sieht „Herausforderung“ mit seinem neuen Werk in Serbien

Die Toyo Tire Corporation hat ihren jüngsten Integrated Report 2024 veröffentlicht. Darin berichtet der japanische Reifenhersteller über die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres wie auch über geplante Initiativen in Sachen Nachhaltigkeit. Interessant für den hiesigen Markt: In dem Integrated Report deutet der Hersteller Probleme mit dem 2022 in Betrieb genommenen Werk in Serbien an, das bekanntlich vorwiegend, wenn auch natürlich nicht ausschließlich, der Versorgung des nordamerikanischen Marktes diene.

