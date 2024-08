Borbet startet mit neuem Raddesign XV und neuen Ausführungen in die Saison

Borbet führt zur beginnenden Umrüstsaison mehrere neue Anwendungen sowie ein komplett neues Raddesign ein. Wie der Räderhersteller aus dem sauerländischen Hallenberg mitteilt, komme das neue XV-Rad zunächst in den Größen 8,5×19 und 9,5×19 auf den Markt, und zwar in den Ausführungen Black Polished matt und Black Glossy. Gerade mit der letztgenannten Ausführung biete Borbet „eine Winterfelge, die perfekt für die Herausforderungen der kalten Jahreszeit gerüstet ist und die hohen Ansprüche an Design und Funktionalität optimal erfüllt“. Das Design sei mit einer Traglast pro Rad von bis zu 910 Kilogramm außerdem „ein echtes High Load Wheel“, das für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit ABE- und ECE-Freigabe verfügbar ist, darunter etwa für Audi A4 und A6, BMW X3/X4, für Mercedes-Benz E- und S-Klasse sowie für Tesla Model 3 und Y.

