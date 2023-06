Toyo-Werk in Serbien liefert jetzt Reifen für den europäischen Markt

Die Reifen aus dem neuen Toyo-Werk in Serbien werden jetzt nach Europa geliefert. Es handelt sich dabei um die zwei Profile Proxes Comfort (Sommerreifen) und Celsius AS2 (Ganzjahresreifen). Die beiden Pneus repräsentieren laut Unternehmensangaben 30 Prozent aller Verkäufe von Toyo-Reifen in Europa. Das Produktportfolio für Europa wird zukünftig durch einen neuen Winterreifen ergänzt, der 2024 im Handel erscheinen soll. Außerdem wird in Serbien der All-Terrain-Reifen Open Country ATIII produziert, der durch die TPMS-Kennzeichnung auch als Allwetter-Reifen genutzt werden kann. Weitere Profile folgen, wenn das Reifenwerk zum Hauptversorger von Toyo Tires für den europäischen Markt wird, heißt es in einer Mitteilung des Reifenherstellers. Nach der Eröffnung des Werkes im vergangenen Jahr, sind zunächst nur Reifen für den amerikanischen Markt produziert worden, während der Zertifizierungsprozess für den europäischen Markt lief.