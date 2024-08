Kumho Tire wird mit Löwen Frankfurt erstmals Sponsor im Eishockey

Kumho Tire wird Partner der Löwen Frankfurt. Ab dem Beginn der neuen Eishockey-Saison Mitte September werde der Reifenhersteller damit als offizieller Partner des Teams auftreten und in der Eissporthalle Frankfurt präsent sein. „Wir sind begeistert, unsere erste Partnerschaft im Eishockey mit den Löwen Frankfurt bekannt zu geben“, sagt dazu Ilhan Kurban, Marketingmanager des Reifenherstellers, dessen Deutschland- und Europa-Zentrale in Offenbach am Main ansässig ist. Weiter: „Unser Engagement in der Region ist uns wichtig, und die Werbefläche am Bully-Punkt bietet eine hervorragende Möglichkeit, unsere Marke sichtbar zu machen.“ Die Löwen Frankfurt spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen