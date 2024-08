Michelin bleibt Partner des „Goldenen Lenkrads“

Die Zusammenarbeit zwischen Michelin und „Das Goldene Lenkrad“ bleibt auch 2024 bestehen, womit die Partner „die Innovationsförderung in der Automobilindustrie“ – so der Reifenhersteller – bereits seit 2020 „gemeinsam vorantreiben, angespornt durch gemeinsame Ziele wie Fortschritt sowie eine moderne, ressourcenschonende Mobilität“. „‚Das Goldene Lenkrad‘ zeichnet seit fast einem halben Jahrhundert Neuheiten im Bereich Automotive aus, darum freuen wir uns als Innovationsförderer weiterhin diesen renommierten Award begleiten zu dürfen“, sagte Maria Röttger, President und CEO der Region Michelin Europa Nord. Für die mittlerweile 48. Verleihung des Awards durften die Hersteller erstmals nur jeweils drei Modelle nominieren – insgesamt treten 78 Modelle in verschiedenen Klassen an. Seit 2022 machen die Veranstalter keinen Unterschied mehr zwischen Verbrennern und Elektroautos: Das beste Automobil setzt sich durch, unabhängig von der Antriebsweise. Die Awards der Bild am Sonntag und der europäischen Auto-Bild-Gruppe werden am 7. November im Rahmen einer großen Gala in Berlin verliehen.