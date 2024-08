Never-Ending-Story: Was passiert mit den insolventen Räderherstellern BBS und Superior Industries?

Noch vor Kurzem hatte der Insolvenzverwalter der Superior Industries Production Germany GmbH mitgeteilt, dass nach dem geplatzten Deal durch die ebenfalls insolvente BBS Autotechnik GmbH nun die türkischen BBS-Investoren mit der Muttergesellschaft IS Holding Interesse an dem Werk in Werdohl haben. Dies hat sich erledigt, verkündet Jens Lieser auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG. Vielleicht ist auch das der Grund, warum es um den Verkauf der Markenrechte von Klaus Wohlfarth an den türkischen Investor Ilkem Sahin ruhig geworden ist. Eigentlich sollte der Markenrechte-Deal laut Aussagen aus der Türkei im Juni bis spätestens 30. August abgeschlossen sein. Laut Insideraussagen ist er es derzeit noch nicht. Die Zeit läuft also.

