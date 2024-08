Insolvente Superior Industries: In Werdohl stirbt die Hoffnung zuletzt

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dies ist auch gerade im Superior-Werk in Werdohl der Fall. Hier geht es seit der angemeldeten Insolvenz seit Monaten heiß her. Endlich wurde Anfang Juli mit der BBS Autotechnik GmbH aus dem Schwarzwald ein Käufer für das Superior-Werk im Sauerland gefunden. Doch dann kam am vergangenen Freitag die Insolvenz des Käufers aus dem Schwarzwald. Aber das ist letztendlich egal, denn der Kaufvertrag wurde eh noch nicht abgewickelt. Der vereinbarte Kaufpreis wurde nicht gezahlt. Jetzt gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer in Werdohl.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen