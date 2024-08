Autoraeder24 GmbH ist insolvent

Am 17. Juli hat die Autoraeder24 GmbH aus Kerpen (vertreten durch Geschäftsführer Christian Tigges) am Amtsgericht Köln einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Unter dem Aktenzeichen 70a IN 155/24 wird der Vorgang hier geführt. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wird Rechtsanwalt Volker Quinkert aus Kerpen bestellt.