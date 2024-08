Altreifen in Porta Westfalica: Räumung des Geländes läuft nicht nach Plan

Die in Porta Westfalica illegal auf einem ehemaligen Speditionsgelände gelagerten rund 25.000 Reifen sind immer noch nicht weggeräumt. Wie das Mindener Tageblatt berichtet, haben mittlerweile Juristen das Sagen. Sowohl Eigentümer und Mieter der Fläche hätten sich Anwälte genommen. Die Stadt hatte – als das Reifenlager entdeckt wurde – angekündigt, mithilfe einer Ersatzvornahme auf Kosten der Eigentümerin tätig zu werden, wenn diese nicht schnell selbst aktiv werde, um die annähernd 5.000 Kubikmeter Pneus zu entsorgen. Bisher allerdings, ohne Taten folgen zu lassen, heißt es in der Tageszeitung. Laut dem Bericht habe jetzt der Lebensgefährte der Eigentümerin geäußert, dass die Reifen wohl in den nächsten 14 Tagen abtransportiert würden. Zudem habe die Eigentümerin dem Mieter gekündigt und sei mit ihm im Gespräch.