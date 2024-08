Delticom-Prognose: Weder Belebung noch Verschlechterung im zweiten Halbjahr

Die Delticom AG hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Fokus eigenen Worten zufolge „weiterhin auf profitables Wachstum gelegt“ und das operative EBITDA dementsprechend von 7,2 auf 8,0 Millionen Euro gesteigert. Dabei habe das Ersatzreifengeschäft in Deutschland auf Halbjahressicht seine leichte Erholung von 2023 fortsetzen. Marktexperten gehen in ersten Schätzungen davon aus, dass hierzulande in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum insgesamt rund drei Prozent mehr Pkw-Reifen vom Handel an die Verbraucher im sogenannten Sell-out abgesetzt wurden.

