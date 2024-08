KW erweitert Portfolio um erste Fahrwerkanwendung für Mercedes-Benz S-Klasse

Wie jede Mercedes-Benz S-Klasse setzte auch die 1991 eingeführte S-Klasse der W140-Baureihe neue Maßstäbe in der Luxusklasse. In ihrem Segment war die luxuriöse „Mercedes-Business-Klasse“ unangefochten. Jahrzehnte später, hat sich die avantgardistische Mercedes-Benz S-Klasse zum Liebhabermodell entwickelt. Aufgrund der Nachfrage nach einem einstellbaren Gewindefahrwerk für die von 1991 bis 1998 gefertigte W140 hat der Fahrwerkhersteller KW Automotive das KW-V3-Klassik-Gewindefahrwerk mit stufenloser Tieferlegung sowie unabhängig in der Druck- und Zugstufe einstellbaren Dämpfern entwickelt. Das Teilegutachten deckt eine Tieferlegung zwischen zehn und 30 Millimeter an der Vorderachse und 15 bis 35 Millimeter an der Antriebsachse ab. An beiden Achsen wird die Tieferlegung direkt an den mitgelieferten Höheneinstellungen der Federaufnahmen eingestellt. Das KW-V3-Klassik-Fahrwerk mit seinen aus Edelstahl gefertigten Dämpfern ist für Modelle mit und ohne Niveauregulierung an der Hinterachse für alle Acht- und Zwölfzylindermotorisierungen lieferbar.