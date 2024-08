Borbet hat Räder für den Ford Transit Custom im Portfolio

Borbet bietet jetzt auch für den Ford Transit Custom Räder mit 120/6-Lochanbindung, ABE-Freigabe oder Teilegutachten an. Das CW8-Raddesign ist in 8,0×18 Zoll mit ABE-Freigabe lieferbar. Mit seinen sieben Doppelspeichen kann es in Black rim window polished matt und Red rim window polished matt verbaut werden. Auch das CW3-Rad von Borbet ist für das Fahrzeug mit ABE-Freigabe in 7,5×18 Zoll in den Farbvarianten Black glossy, Black glossy red ring, Mistral anthracite glossy und Sterling silver erhältlich. Weitere Größen und Ausführungen seien mit Teilegutachten verfügbar, heißt es aus dem Unternehmen.