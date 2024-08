Hankook unterstreicht mit neuem ESG-Bericht sein Engagement für nachhaltige Innovation

Hankook hat seinen neuen ESG-Bericht 2023/24 vorgelegt und berichtet darin über seine jüngsten „Aktivitäten und Leistungen im Bereich des nachhaltigen Managements für 2023 sowie die mittel- und langfristigen Strategien des Unternehmens“, wie der Hersteller in einer Mitteilung schreibt. ESG steht dabei für Environmental, Social and Corporate Governance, also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der seit 2010 jährlich veröffentlichte Bericht liegt damit nun in seiner 15. Ausgabe vor und hebt Hankook zufolge „wichtige Errungenschaften in drei Hauptkategorien hervor – ökologische Wertschöpfungskette, nachhaltige Produkte und verantwortungsvolles Engagement“. Diese Errungenschaften basierten auf der Hankook-ESG-Vision „Innovation für eine nachhaltige Zukunft“, so der südkoreanische Hersteller weiter. Hankook veröffentlicht seine ESG-Berichte hier in englischer und koreanischer Sprache.