Knorr-Bremse setzt Portfoliooptimierung in Truck-Division fort

Knorr-Bremse hat im Rahmen seiner Portfoliooptimierung in der Division Truck jetzt seine Tochtergesellschaft GT Emissions Systems an den ebenfalls britischen Private-Equity-Fund Rcapital Partners verkauft. GT Emissions Systems ist ein führender Anbieter von Abgaskontrollsystemen für Dieselmotoren in On-Highway-Nutzfahrzeugen und Off-Highway-Fahrzeugen. Das Closing der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet, einen Verkaufspreis für das zuletzt 70 Millionen Euro Umsatz erzielenden Unternehmens nannte Knorr-Bremse nicht. Bernd Spies, im Knorr-Bremse-Vorstand für die Division Systeme für Nutzfahrzeuge verantwortlich, betonte derweil, man wolle sich zukünftig „noch stärker auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren“. Knorr-Bremse gilt als Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.