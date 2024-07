Goodyear will „hochmoderne Mobilitätslösungen“ auf der IAA Transportation präsentieren

Goodyear will auf der kommenden IAA Transportation seine „umfassende Komplettlösung ‚Goodyear Total Mobility‘“ in den Mittelpunkt seiner Messepräsenz stellen. Sie sei dem Hersteller zufolge entwickelt worden, „um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Flotten zu erhöhen, und sie hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen“. Ergänzt um Produkte und Services, will Goodyear vor Ort seinen Anspruch unterstreichen, „Transportflotten in dem sich kontinuierlich entwickelnden Logistikmarkt zur Seite zu stehen“, was die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen bei gleichzeitiger Verbesserung der Performance mit einschließe, schreibt Goodyear in einem Messevorbericht. Zu den IAA-Themen gehöre auch das vor Kurzem vom Hersteller eingeführte und als „integrierte Lösung“ vorgestellte Angebot „Tires-as-a-Service“ (TAAS), das auf der Messe in Hannover seine Premiere feiern werde.