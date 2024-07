Bis Ende Oktober fünf Prozent Rabatt für IAA-Mobility-Aussteller

Während diesen Herbst noch die IAA Transportation (früher: IAA Nutzfahrzeuge) in Hannover stattfindet, geht vom 9. bis zum 25. September kommenden Jahres in München die nächste IAA Mobility an den Start. Als Plattform für den Dialog mit Akteuren aus Wirtschaft, Medien, Politik und Gesellschaft soll sie branchenübergreifende Impulse setzen, wobei der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) als deren Ausrichter eigenen Worten zufolge bereits erste Zusagen „von weltweit bedeutenden Automobil-, Cycling- und Tech-Unternehmen“ verbuchen kann. Dass schon vor dem offiziellen Anmeldestart für die Veranstaltung „führende Unternehmen aus allen Bereichen der Mobilität ein klares Signal für ihre Teilnahme an der kommenden IAA Mobility gesetzt“ haben, unterstreicht aus Sicht von VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel den Wert und die Bedeutung des hinter dem Event stehenden Konzeptes und seinen Stellenwert als „führende Plattform für Mobilität, Nachhaltigkeit und Tech”. Ähnlich sieht Tobias Gröber, Geschäftsbereichsleiter der Messe München, das Ganze: „Die Teilnahmebekundungen aus den verschiedensten Bereichen der Mobilität beweisen, dass der Wandel von einer klassischen Automobilmesse zu einer umfassenden Mobilitätsplattform in ihrer Themenvielfalt auch von den Ausstellern angenommen und getragen wird.” Unternehmen, die hinsichtlich einer möglichen Teilnahme an der IAA Mobility im nächsten Jahr eher noch unentschlossen sind, werden mit einem Early-Bird-Angebot gelockt: Wer sich bis Ende Oktober als Aussteller anmeldet, soll von einem fünfprozentigen Rabatt profitieren können.