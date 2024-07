Hämmerling tritt mit neuem Athos 2.0 und erweitertem Serviceportfolio auf IAA auf

Nachdem Hämmerling im Frühsommer mit dem Athos 2.0 die neue Version seines Eigenmarken-Lkw-Reifens vorgestellt hat, gibt das in Paderborn ansässige Unternehmen „pünktlich zur IAA bekannt, dass in Zukunft der ganzheitliche Service noch stärker fokussiert wird“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. „Hämmerling sieht sich als Dienstleister, der seinen Kunden mit Produkten und Services ein Komplettangebot liefert. Die Reifen sind ein wesentlicher Faktor im Fahrzeugbau. Als langjähriger Partner der europäischen Erstausrüster haben wir genau die Kompetenz im Haus, die unsere Kunden zu ihrem Vorteil nutzen können“, ergänzt Michael Graw, Kundenberater Erstausrüstung bei Hämmerling.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

ES KANN VORKOMMEN, DASS SIE DIESE SEITE NACH IHRER ANMELDUNG EINMAL NEU LADEN MÜSSEN (F5), UM DEN KOMPLETTEN BEITRAG ZU LESEN!



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN