UTA Edenred zum vierten Mal Preisträger des Deutschen B2B-Awards

Der Mobilitätsdienstleister UTA Edenred ist zum vierten Mal in Folge mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet worden. Das Unternehmen setzte sich im Vergleich mit elf weiteren Tankkartenanbietern beim Preis-Leistungs-Verhältnis an die Spitze. Auch über die eigene Branche hinaus erzielte UTA Edenred top Bewertungen und erhielt das Prädikat „Herausragend“ bei Preis-Leistung und Kundenzufriedenheit. Der Deutsche B2B-Award wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) vergeben. In den diesjährigen Vergleich, der im Frühjahr per Onlinebefragung durchgeführt wurde, flossen über 197.000 Bewertungen von Entscheidern aus deutschen Unternehmen ein.