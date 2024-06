ECR-Solutions will Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kostenminimierung vorantreiben

ECR-Solutions hat sich zum 1. März bekanntlich mit Thorsten Schuckenböhmer verstärkt, der beim neutralen Fuhrparkdienstleister nun als Leiter Flottenmanagement tätig ist. Arbeitsschwerpunkte des erfahrenen Managers, „liegen in der Einführung und Vermarktung strategischer und innovativer Lösungen vor allem im Bereich des nachhaltigen Reifenmanagements“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Schuckenböhmer bringe dafür gut 30 Jahre Expertise im Flottenmanagement mit. Vor seinem Wechsel zu dem in Edewecht bei Oldenburg ansässigen Dienstleister war er in verschiedenen Leitungspositionen bei der Continental-Tochter Vergölst tätig, zuletzt als Leiter des Nutzfahrzeuggeschäfts.

