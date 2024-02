Thorsten Schuckenböhmer wechselt von Vergölst zu ECR-Solutions

Die ECR-Solutions GmbH erhält demnächst personelle Verstärkung. Nach knapp 34 Jahren im Dienst der Continental AG wechselt Thorsten Schuckenböhmer zum 1. März zum Flottendienstleister mit Sitz in Edewecht bei Oldenburg. Wie Schuckenböhmer dazu in dem beruflichen Netzwerk LinkedIn mitteilt, gehe es bei ECR-Solutions jetzt vor allem darum, die Kunden bei den aktuellen Megatrends wie Kostenreduktion, Prozessoptimierung, Telematikeinbindung, Erhaltung des Servicelevels trotz fehlender Fachkräfte und Nachhaltigkeit in Sachen Reifen (Runderneuerung und Entsorgung) zu unterstützen. Thorsten Schuckenböhmer trug zuletzt bei der Continental-Tochter Vergölst als Leiter des Nutzfahrzeuggeschäfts Verantwortung. Seit Anfang des Jahres gehört die 2002 durch Fred Schäfer gegründete ECR-Solutions GmbH zur Krone-Gruppe.