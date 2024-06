Continental-Marke General Tire rüstet neuen Mercedes-AMG G63 exklusiv ab Werk aus

General Tire stattet den neuen Mercedes-AMG G63, die sportliche Version der Mercedes-Benz G-Klasse, mit Reifen für die Erstausrüstung aus. Der Ultra-High-Performance-SUV aus der AMG-Tunerschmiede fährt exklusiv und weltweit ab Werk auf den Sommerreifen General Tire Grabber HTS60 in der Größe 275/50 R20 113H XL und einer MO1A-Markierung. Der Reifen – ursprünglich bereits 2015 eingeführt – sei „für höchste Sicherheit auf Fahrbahnen als auch abseits der Straße konzipiert“ worden, heißt es dazu in einer Mitteilung von Continental, wozu die Marke General Tire gehört. Der Grabber HTS60 sei dabei als „ein langlebiger Sommerreifen speziell für SUVs konzipiert“, worden, so der Hersteller weiter.

