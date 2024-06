BBS-Eigentümer ISH Group will Superior-Industries-Produktion übernehmen

Nun ist es offenbar amtlich, worüber die NEUE REIFENZEITUNG bereits Anfang des Jahres berichtet hatte: BBS Autotechnik ist an dem von der Schließung bedrohten Räderwerk von Superior Industries in Werdohl interessiert. Die jedenfalls belegt eine Veröffentlichung des Bundeskartellamtes unter dem Datum vom 19. Juni 2024. Dort heißt es lediglich unter Verweis auf das Aktenzeichen B4-71/24, im Produktbereich Aluminiumräder laufe ein Fusionskontrollverfahren über den „Erwerb von Vermögensgegenständen der Produktionsstätte Werdohl der Superior Industries Production GmbH, Bad Dürkheim (Deutschland)“ durch die BBS Autotechnik GmbH. Im vergangenen Dezember hatte BBS Automotive mit Sitz in Schiltach mit der türkischen ISH Group einen neuen Eigentümer erhalten, woraufhin das Unternehmen in BBS Autotechnik umfirmierte. Nun zeigt die ISH Group also auch Interesse an dem Superior-Industries-Werk im sauerländischen Werdohl. Weitere Details dazu sind derzeit nicht bekannt.