Aus BBS Automotive wird BBS Autotechnik

Wie wir bereits berichtet haben, ist der Räderhersteller BBS an einen türkischen Investor verkauft. Jetzt hat der Insolvenzverwalter des Unternehmens auch die Lieferanten informiert. Demnach gilt der Kauf rückwirkend zum 1. Dezember, heißt es in der Neue Rottweiler Zeitung. Der Name lautet jetzt nicht mehr BBS Automotive, sondern BBS Autotechnik. Weiterhin heißt es: Die Übernahme stelle keine Rechtsnachfolge dar. Alle Leistungen, die vor dem 1. Dezember erbraucht worden sind, beträfen die insolvente BBS Automotive.