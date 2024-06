LED-Bandenwerbung: Nexen Tire startet „strategische Initiative“

Nexen Tire will in der kommenden Saison in gleich mehreren Stadien deutscher Fußball-Bundesligisten per LED-Bandenwerbung auf sich und seine Produkte aufmerksam machen. Wie der Hersteller mitteilt, seien die die Stadien von Hoffenheim, Heidenheim, Augsburg, Mainz und Bochum. Diese „strategische Initiative“ zielt darauf ab, die Reichweite von Nexen Tire in Deutschland zu erhöhen und das „Engagement auf dem europäischen Markt zu vertiefen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Dabei habe sich Nexen Tire bewusst für Bundesligisten in den bevölkerungsreichsten Regionen Deutschlands entschieden.

