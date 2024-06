Hätte, wäre, wenn – Michelin-Aktienkurs als Clickbait im Internet

Verfolgen auch Sie die Nachrichten aus der Reifenindustrie vergleichsweise lückenlos, selbst die Aktienkurse, was wir in der Redaktion der NEUE REIFENZEITUNG natürlich ‚von Berufs wegen‘ tun, dann ist Ihnen in den vergangenen Wochen vermutlich ebenfalls immer wieder eine Geschichte untergekommen, die die Entwicklung der Michelin-Aktie während der vergangenen zehn Jahre preiste. Als Clickbait formuliert, heißt es dort: „Investoren, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen“ An anderer Stelle heißt es sogar: „Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 10 Jahren eingefahren“. Tut man den Initiatoren hinter der Geschichte den Gefallen und klickt auf den Link, dann erfährt man: Hätte man vor zehn Jahren in Michelin-Aktien investiert, wäre man heute damit um 59,48 Prozent reicher; wirft man einen Blick auf den aktuellen Aktienkurs, so liegt das Plus per heute sogar bei insgesamt über 66 Prozent. Der Börsenwert von Michelin liegt damit heute bei 26,7 Milliarden Euro. In einem ähnlichen Umfang entwickelte sich übrigens auch die Aktie von Goodyear, wenn auch in die andere Richtung, so die Peer-Betrachtung. Wie die Goodyear-Chartanalyse für die vergangenen zehn Jahr zeigt, hat der Aktienkurs des US-Reifenherstellers seither knapp 65 Prozent eingebüßt, sodass er heute noch 2,97 Milliarden Euro wert ist.