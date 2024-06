Euromaster will mit „vielseitigen Leistungsbausteinen“ überzeugen – Messepräsenz

Euromaster konnte für sich auf der Tire Cologne eine besondere Stellung beanspruchen. Während das Driver-Netzwerk noch als Teil des Pirelli-Stands auf der Messe präsent war, nahm das Euromaster-Netzwerk des Michelin-Konzerns für sich in Anspruch, einen eigenen und damit exklusiven Auftritt in Köln vorzunehmen; keine weitere Handelsorganisation war auf der Tire Cologne ansonsten entsprechend vertreten. Laut Jürgen Walter, der seit Anfang dieses Jahres die Euromaster-Geschäfte in Deutschland und Österreich führt, sei dies sicherlich ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Netzwerks. Im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG unterstrich er allerdings die „vielseitigen Leistungsbausteine des Euromaster-Konzepts für Franchisepartner“, weswegen der Euromaster-Auftritt auf „großes Interesse“ vonseiten der Messebesucher gestoßen sei.

