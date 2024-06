Neuzulassungen motorisierter Zweiräder zurück im Plus

Nach dem ersten Quartal präsentierten sich die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder in Deutschland noch im Minus aufgrund vor allem einer schwächeren Nachfrage nach Fahrzeugen der Leichtkraftklasse mit einem Hubraum bis 125 Kubikzentimeter. Zwar schwächeln auch per Ende Mai noch die Zulassungszahlen der Leichtkraftroller gegenüber denselben fünf Monaten 2023, weil die gemäß Daten des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) bis dato gut 13.300 Einheiten einem fast elfprozentigen Minus entsprechen. Doch immerhin präsentiert sich zumindest die entsprechende Zwischenbilanz bei den Leichtkrafträdern angesichts fast 14.200 von ihnen nunmehr leicht im grünen Bereich und liegen die Neuzulassungen bei den Krafträdern und -rollern (Hubraum über 125 Kubikzentimeter) gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast fünf respektive gut vier Prozent im Plus mit bisher über 68.200 bzw. 8.100 neuen Maschinen. Über alle Fahrzeugsegmente ergeben sich somit beinahe 103.900 Neufahrzeuge, was einem knapp zweiprozentigen Zuwachs im Vergleich zum Mai 2023 gleichkommt.