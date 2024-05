Continental-Marke General Tire setzt bewährte Offroadprofile in Szene

Wenn morgen in Bad Kissingen die diesjährige Abenteuer & Allrad beginnt, dann ist auch wieder Continental mit seiner Reifenmarke General Tire und dem zur Unternehmensgruppe gehörenden Großhandel TON vor Ort vertreten, und zwar in einer Standpartnerschaft mit Buschmechanik, einem Fachbetrieb zur Fahrzeugoptimierung. Im Mittelpunkt des Messeauftrittes von General Tire stehen in diesem Jahr erneut die Reifen Grabber GT Plus, Grabber X3 sowie Grabber AT3. Mit dem Grabber AT3 habe die Marke „einen Geländespezialisten im Programm, der steinige Strecken und Geländeausritte wie auch normale Straßen bestens bewältigt“. In der Größe 235/65 R16 C ist er der einzige AT-Reifen, der dem Hersteller zufolge „problemlos an Campern montiert werden kann“. Die Abenteuer & Allrad erwartet an den vier Messetagen (bis einschließlich Sonntag) wieder Tausende Besucher sowie über 350 Aussteller aus aller Welt, die sie zu einer der weltweit wichtigsten Veranstaltungen der Offroad-, Allrad- und Overlanding-Szene machen.