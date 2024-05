Nexen Tire kann Margen steigern – Starkes Plus bei hochwertigen Reifen

Nexen Tire blickt auf ein Quartal mit guter wirtschaftlicher Entwicklung zurück. Wie der südkoreanische Reifenhersteller jetzt in seinem Bericht schreibt, zogen die Umsätze von Januar bis März dieses Jahres weltweit um sechs Prozent an, während das Umsatzplus in Europa sogar bei 8,6 Prozent lag. Damit trug Europa rund 36 Prozent zum Gesamtumsatz des Herstellers bei. Wie Nexen Tire weiter berichtet, stiegen dabei in Europa insbesondere die Umsätze mit hochwertigen Reifen ab 18 Zoll weiter überdurchschnittlich an: Im ersten Quartal des Vorjahres trugen solche Reifen noch 21,9 Prozent zum Gesamtumsatz bei, jetzt waren es bereits 24,4 Prozent. Insgesamt wolle Nexen Tire seine Marktanteile in Europa weiter steigern, werde doch im kommenden Jahr die zweite Pkw-Reifenfabrik im tschechischen Žatec mit noch einmal 5,5 Millionen Einheiten an Produktionskapazitäten in den Regelbetrieb überführt. Gleichzeitig konnte Nexen Tire konzernweit auch seinen operativen Gewinn um den Faktor zweieinhalb steigern, woraus sich auch eine deutlich verbesserte Umsatzrendite ergibt: Nach 2,5 Prozent im Vorjahresquartal lag diese Kennziffer jetzt bei 6,1 Prozent.