Pyrum Innovations steigert Umsatz leicht und Fehlbetrag deutlich

Pyrum Innovations hat gestern seinen Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Demnach erzielte der Konzern eine Gesamtleistung in Höhe von 12,8 Millionen Euro, die sich infolge rückläufiger Eigenleistungen und geringer als erwarteter rCB-Produktionsmengen – das Kürzel steht für recovered Carbon Black, also aus Altreifen recycelten Industrieruß – gegenüber dem Vergleichszeitraum um 6,3 Millionen Euro reduzierte (2022: 19,1 Millionen Euro). Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich mit plangemäß fortschreitendem Bau der Anlagenerweiterung in Dillingen auf 11,7 Millionen Euro (2022: 17,8 Millionen Euro). Der Umsatz lag mit 1,1 Millionen Euro leicht über dem Vorjahresniveau (2022: 1,0 Millionen Euro).

