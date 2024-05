Apollo Tyres: „Leistung in Europa war viel besser als die des Gesamtmarktes“

Apollo Tyres blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Wie der aus Indien stammende Hersteller jetzt berichtet, habe man in der Zeit von April 2023 bis März 2024 den Konzernumsatz zwar nur um 3,7 Prozent auf 255 Milliarden Rupien (2,81 Milliarden Euro) steigern können. Gleichzeitig entwickelte sich das Betriebsergebnis mit plus 61,4 Prozent aber deutlich, sodass das Unternehmen, zu dem bekanntlich auch die Marke Vredestein gehört, das Geschäftsjahr mit einer Umsatzrendite von 12,3 Prozent abschließen konnte. Das Geschäft in Europa lief dabei sogar noch etwas profitabler in den zwölf Monaten bis Ende März, sodass dort die Umsatzrendite jetzt bei 13,4 Prozent liegt. Onkar Kanwar, Chairman von Apollo Tyres, kommentierte lobte die Zahlen: „Unsere Leistung im vergangenen Geschäftsjahr spiegelt unsere Strategie des profitablen Wachstums wider. Unsere Leistung in Europa war viel besser als die des Gesamtmarktes, mit Marktanteilsgewinnen in allen Produktkategorien. Auch für die Zukunft sieht das Nachfrageszenario für verschiedene Produktsegmente in unseren wichtigsten geografischen Regionen gut aus.“

