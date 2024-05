Yokohama Rubber wächst deutlich und wird noch profitabler

Yokohama Rubber konnte im ersten Quartal ein deutliches Wachstum seiner Umsätze verzeichnen, was vornehmlich mit der Übernahme von Trelleborg Wheel Systems (TWS) erklärt wird. Dem jetzt vorliegenden Bericht zufolge legte Yokohama Rubber in der Reifensparte beim Umsatz immerhin 26,2 Prozent zu. Gleichzeitig konnte der japanische Reifenhersteller aber auch seine Erträge deutlich steigern, und zwar jenseits dessen, was bei den Umsätzen möglich war. Auf Basis eines Plus‘ beim operativen Gewinn in Höhe von 85,8 Prozent bei Reifen steht die Umsatzrendite dort für das erste Quartal des neuen Jahres jetzt bei 10,3 Prozent (Vorjahr: sieben Prozent), während der gesamte Konzern hier immer noch bei 9,8 Prozent steht (Vorjahr: 6,4 Prozent). Yokohama Rubber verweist in seinem Bericht aber auch darauf hin, dass die schwache Nachfrage in Europa weiterhin auf den Ergebnissen von Herstellern und Dienstleistern laste. Vor diesem Hintergrund wolle der Hersteller seinen aktuellen mittelfristigen Managementplan YX2026 verfolgen, wonach bestehende Stärken zunehmend genutzt und neue werteschaffende Geschäftsbereiche erschlossen werden sollen.

