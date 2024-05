Neue Borbet-Internetseite soll „Leidenschaft“ und Fülle neuer Inhalte vermitteln

Borbet hat seine Internetseite einem Relaunch unterzogen. Wie der Räderhersteller dazu mitteilt, sei der neue Webauftritt dabei alles andere „als nur ein neuer Status quo – er ist in all seiner Performance ein echtes Statement für mehr Excellence“. Die neue Seite sei dabei entwickelt worden, um Kunden, Besuchern und potenziellen neuen Mitarbeitern ein „modernes und interaktives Erlebnis“ zu bieten, folglich präsentiere sich der Webauftritt mit „verbesserter Benutzerfreundlichkeit und einer Fülle neuer Inhalte“ zu den Themen Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit. Wichtig sei außerdem gewesen, die neue Website so zu gestalten, „dass die Leidenschaft von Borbet spürbar“ werde. Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Entwicklung habe auf der Optimierung des Karrierebereichs gelegen, der nun mit einer Vielzahl neuer Funktionen, einer „klar strukturierten Darstellung“ von Ausbildungsmöglichkeiten bei Borbet sowie „detaillierten Informationen zur Lehre bei Borbet Austria“ aufwarte.