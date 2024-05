Noch freie Plätze bei TyreSystem-Hochvoltonlineschulungen

Die TyreSystem-Akademie der RSU GmbH meldet noch freie Plätze für ihre Onlineschulung „Hochvoltsysteme 1S Fachkunde“. Das betrifft die jeweils für 16 bis 18 Uhr angesetzten Veranstaltungen am 7. Juni, 19. Juli und 11. Dezember. „Die Arbeit an einem Elektrofahrzeug unterscheidet sich von der Arbeit an Verbrennern. Um an Hochvoltsystemen arbeiten zu dürfen, bedarf es einer entsprechenden Qualifizierung der Mitarbeitenden. Mangelnde Kenntnisse im Umgang mit Elektrofahrzeugen stellen ein erhöhtes Unfallrisiko dar. Für den Umgang mit Hochvoltsystemen braucht es deshalb Spezialkenntnisse, um Gefahren wie Stromschläge, Verbrennungen, Brandgefahren und Sekundärunfälle wie Stürze zu vermeiden“, so das Unternehmen. Insofern sei die Schulung „Hochvoltsysteme 1S Fachkunde“ unerlässlich für alle, die Arbeiten an den entsprechenden Fahrzeugen ausführen. Noch dazu, wo sie – anders als die Schulung „Hochvoltsysteme 2S Fachkunde“, die alle drei bis vier Jahre aufgefrischt werden sollte – jährlich wiederholt werden müsse, wie RSU in diesem Zusammenhang auf das Arbeitsschutzgesetz verweist.