Goodyears EMEA-Umsatzrendite verharrt auf niedrigem Niveau

Goodyear ist es im zurückliegenden ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres gelungen, seine Umsatzrendite gegenüber dem Vorjahresquartal wie auch gegenüber dem gesamten Vorjahr (plus 4,8 Prozent) weiter zu steigern. Wie der US-Hersteller dazu gestern Abend berichtete, führe man die beinahe Verdoppelung des Betriebsergebnisses weltweit von 125 auf jetzt 247 Millionen US-Dollar (229 Millionen Euro) vorwiegend auf die Verbesserung beim Produkt-Preis-Mix zurück, wobei dem höhere Kosten bei den Rohstoffen und durch den Transformationsplan „Goodyear Forward“ gegenüber gestanden hätten. In Summe reichte es für eine Umsatzrendite von 5,4 Prozent. Im Vergleich zu den Konzernzahlen steht die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) aber weiterhin schwach da mit rückläufigen Umsätzen und Absätzen sowie einem Betriebsergebnis, das im ersten Quartal auf dem Vorjahresniveau verharrte. Folglich verbesserte sich die EMEA-Umsatzrendite nur minimal von 0,5 auf jetzt 0,6 Prozent. In der Ergebnisberechnung verweist Goodyear indes auf die Kosten, die dem Hersteller durch das Feuer im vergangenen Jahr im Reifenwerk im polnischen Debiça entstanden waren (elf Millionen Dollar).

