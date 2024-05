TÜV Nord Cert bestätigt FleetPartner erneut hohes Maß an Servicequalität

Das Reifen- und Autoservicenetzwerk FleetPartner hat seine Servicequalität jetzt erneut erfolgreich zertifizieren lassen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe TÜV Nord Cert dabei die zentrale Steuerung des Netzwerks sowie die bundesweite Betreuung der Flottenkunden geprüft. Nach der Erstzertifizierung 2012 bestätigt die Prüforganisation damit bereits zum vierten Mal in Folge „ein hohes Maß an Kundenorientierung, reibungslose Abläufe in der Netzwerksteuerung und ein hohes Maß an Servicequalität“, heißt es dazu weiter. Die Zertifizierung der TÜV Nord Cert erfolgte freiwillig und ist für drei weitere Jahre gültig.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER.



