Hohe Kosten durch Feuer bei Goodyear in Dębica – Erstattungen

Nachdem ein Feuer am 20. August in Goodyears Reifenfabrik im polnischen Dębica eine zweitägige Produktionsunterbrechung nach sich gezogen hat, ist das Werk derzeit bereits wieder zu 70 Prozent ausgelastet, hieß es dazu vergangene Woche in einer Börsenmitteilung des Herstellers. Bis zur neuerlichen Vollauslastung könnte allerdings noch gut ein Jahr ins Land gehen, so Goodyear darin weiter, und gibt darüber hinaus auch einen Überblick, welche Auswirkungen das Feuer voraussichtlich auf die kommenden beiden Quartalsberichte der Region EMEA haben werde.

