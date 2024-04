Rost anstelle Weisz Vorsitzende der Goodyear-Germany-Geschäftsführung

Nachdem Katrin Rost als Director Manufacturing Consumer Germany schon seit Ende vergangenen Jahres die Geschäftsführung der Goodyear Germany GmbH verstärkt, ist sie im Zuge der jüngsten regulären Aufsichtsratssitzung nun auch als deren Vorsitzende bestellt worden. Bedingt durch seinen Wechsel in eine neue globale Rolle als Managing Director Global Business Transformation bei der The Goodyear Tire & Rubber Company hat Dr. André Weisz als ihr Vorgänger in dieser Position sein Amt niedergelegt. Er ist aus Geschäftsführung der Goodyear Germany GmbH ausgeschieden. Rost ist Mitte 2016 nach gut 17 Jahren in Diensten vom Kimberly-Clark zu Goodyear gekommen, wo sie zunächst als Werksleiterin am Konzernstandort Fulda fungierte. Im Frühjahr 2021 wurde sie in dieser Funktion von Matjaz Mali abgelöst, um selbst neue Aufgaben im Unternehmen zu übernehmen als Director EHS&S für die Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) mit Verantwortung für die Bereiche Sicherheit und Nachhaltigkeit.