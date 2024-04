Otto Fuchs verlagert Teile der Produktion ins Ausland

In diesem Jahr fällt das traditionelle Fuchsfelgentreffen auf dem Flugplatz in Meinerzhagen flach. Es war eigentlich für den 9. Mai geplant. Doch nun kommen Autofans nicht auf ihre Kosten. Zum einen soll es für 2025 ein neues Konzept für das Treffen geben, an dem gerade gearbeitet wird und zum anderen befindet sich das Unternehmen in einem umfassenden Transformationsprozess. Davon ist wohl auch der Räderbereich des Unternehmens betroffen.

