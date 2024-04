Bridgestone modernisiert und erweitert Werke in China

Erst vor wenigen Wochen hatte Bridgestone mitgeteilt, sich gänzlich aus dem chinesischen Lkw-Reifengeschäft zurückziehen, seine „Ertragskraft zu erneuern“ und „strategische Ressourcen“ auf das Premium-Pkw-Reifengeschäft umlenken zu wollen. Ein Teil dieser Initiative ist auch die Schließung des Lkw-Reifenwerkes in Shenyang (Liaoning-Provinz). Nun hat der Hersteller in China ein größeres Investitionspaket von gut einer halben Milliarde Yuan (73 Millionen Euro) angekündigt, mit dem vor allem das Pkw-Reifenwerk in Wuxi (Jiangsu-Provinz) entsprechend modernisiert und ausgebaut werden soll, wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepresse.com berichtet. Das Ziel: mehr High-Performance-, Enliten- und B-Silent-Reifen sowie mehr Reifen in 21 Zoll, die bisher größtenteils importiert werden mussten. Auch das Werk in Tianjin (Tianjin) soll unterdessen modernisiert werden, heißt es dazu weiter.