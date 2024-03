Bridgestone zieht sich aus dem chinesischen Lkw-Reifengeschäft zurück

Bridgestone will sich mit Lkw-Reifen nun vollständig aus dem chinesischen Markt zurückziehen. Nachdem der japanische Hersteller bereits zum Ende des vergangenen Jahres seine Aktivitäten als Lieferant in die lokale Erstausrüstung aufgegeben hatte, soll jetzt auch das Ersatzmarktgeschäft folgen. Wie Bridgestone dazu Ende Februar in einer Mitteilung schreibt, soll der Schritt „im ersten Halbjahr 2024“ vollzogen werden. Der Schritt soll Bridgestone dabei helfen, seine „Ertragskraft zu erneuern“ und „strategische Ressourcen“ auf das Premium-Pkw-Reifengeschäft umzulenken, und der Schritt sei dem Hersteller zufolge Teil des neuen mittelfristigen Business-Plans für 2024-26. Ebenfalls habe Bridgestone per Ende Januar die Herstellung von Lkw-Reifen in seinem seit 1996 betriebenen Reifenwerk im chinesischen Shenyang eingestellt, wo Bridgestone zufolge im Jahr rund 1,5 Millionen Reifen entstanden. Bridgestone hatte bereits früher versucht, die Profitabilität seines Lkw-Reifengeschäftes in China zu steigern und hatte dazu beispielsweise per Ende 2021 bereits die Produktion entsprechender Reifen im Werk in Huizhou eingestellt.