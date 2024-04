Albourgh Tyres zeigt auf Tire Cologne erstmals seine neuen Aurora-Winterreifen

Seit Anfang des vergangenen Jahres ist Heuver Banden auf dem europäischen Lkw-Reifenmarkt mit seiner Marke Albourgh Tyres aktiv. Jetzt will der niederländische Reifengroßhändler diese auch auf der kommenden Tire Cologne Anfang Juni in Köln „erstmals offiziell einem breiten internationalen Publikum“ präsentieren. „Wir werden dort mit einem komplett neuen Stand von fast 120 Quadratmetern groß rauskommen. Der Stand besteht aus zwei Teilen. Einerseits werden alle Albourgh-Produkte gezeigt, andererseits gibt es aber auch viel Raum für die Besucher, sich untereinander zu vernetzen“, sagt Jeroen Vos, Business Unit Manager Albourgh TBR. „Außerdem findet hier die Einführung unserer neuen Winterreifenserie Aurora statt. Diese Reifen werden in den Größen 315/70 R22,5, 315/80 R22,5, 385/55 R22,5 und 385/65 R22,5 sowohl für die Vorder- als auch für die Antriebsachse erhältlich sein.“ Die Reifen der bereits Anfang dieses Jahres angekündigten Aurora-Linie eigneten sich auch für die Runderneuerung. Laut Heuver Banden böten die Reifen der Marke Albourgh allgemein einen „hervorragenden Kilometerpreis“.