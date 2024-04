Pirellis Driver-Partnernetzwerk in der Schweiz wächst weiter

Pirelli hat mit der Cartech.ch Autotechnik AG einen neuen Driver-Partner für die Schweiz unter Vertrag genommen. Nach umfangreichen Umbauarbeiten präsentierte sich das in Chur (Kanton Graubünden) ansässige Unternehmen jetzt „im innovativen Driver-Look“, wie es dazu in einer Mitteilung des Netzwerks heißt, das eigenen Aussagen zufolge „neue Maßstäbe im Schweizer Reifenhandel“ setzen will. „Pirelli ist erfreut, zu seiner ständig wachsenden Zahl von Driver-Partnern hochwertige Geschäfte wie Cartech.ch zu zählen, die ihren Kunden ein Einkaufserlebnis auf Premiumniveau garantieren“, so Luca Tedeschi, Managing Director Pirelli Tyre (Suisse) SA, der ergänzt: „Für Pirelli ist es wichtig, seine Partner zu unterstützen, indem wir sowohl in die Erneuerung der Verkaufsstellen, die die hohe Servicequalität am besten zum Ausdruck bringen können, als auch in besondere Anlässe wie diesen investieren.“ Der neue Driver-Partner in der Schweiz hat seine Verkaufsstelle Anfang April im Rahmen eines Tags der offenen Tür samt VIP-Abend eingeweiht.