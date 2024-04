Porsche vertraut auch beim 911 GT3 RS auf Goodyear-Reifen

Wie zuvor schon bei seinem 911 GT3 hat sich Porsche auch mit Blick auf den 911 GT3 RS für Goodyear-Reifen entschieden. Für letzteren Supersportwagen sind demzufolge die dem Ultra-Ultra-High-Performance- bzw. UUHP-Segment zuzuordnenden Profile „Eagle F1 SuperSport R“ und „Eagle F1 SuperSport RS“ als Erstausrüstung homologiert mit der OE-Kennung „N0“ jeweils in den Größen 275/35 ZR20 (102Y) an der Vorder- und 335/30 ZR21 (109Y) an der Hinterachse. „Wir sind ungemein stolz, bei diesem Projekt erneut mit Porsche zusammengearbeitet zu haben“, sagt Johannes Moll, Managing Director OE Consumer für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) bei Goodyear.

